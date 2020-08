"Con este dedo chico le voy a sacar la...": Renata Bravo reveló dura amenaza que recibió de Patricia Maldonado

En una nueva emisión del programa “Sigamos de largo” de Canal 13, la actriz Renata Bravo recordó un polémico episodio que vivió con Patricia Maldonado.

Bravo relató el momento cuando imitó a la exrostro de Mega y ella se enojó por este hecho, e incluso llegó a amenazarla.

Todo comenzó cuando le consultaron a la actriz si alguien se había enojado con ella a raíz de sus imitaciones. Ante esto, Renata reconoció que “me da lata recordar, revivir esos momentos, pero la Paty dijo,’cuando yo vea a la Renata Bravo con este dedo chico le voy a sacar la córnea del ojo, espérate no más‘”, recordó, imitando la voz de Maldonado.

“Yo lo estaba viendo en mi casa, y yo no quiero justificarme, pero era súper pendeja en esa época, tenía 23 años y yo trabajaba con un libretista, no sé si tu te acuerdas Naty, con Sergio Bravo del ‘De Pe a Pa’, un caballero del humor, entonces él me escribía los libretos y yo básicamente hacía lo que decía el libreto”, aseguró la actriz.

Finalmente sostuvo que “entonces ella se enojó mucho y me ofreció esto de que me iba a sacar la córnea y yo tuve susto mucho tiempo“, cerró.