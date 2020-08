“Me siento tan importante”: Catalina Pulido responde tajante ante querella en su contra

Durante la jornada de este miércoles, se dio a conocer que el vocero Movilh, Óscar Rementería, presentó una querella contra la actriz Catalina Pulido por “emitir con publicidad declaraciones, injurias y calumnias homofóbicas” en el programa de Youtube “Las Indomables”, que conduce junto a Patricia Maldonado.

A raíz de esta situación que Pulido decidió responder en una nueva emisión del espacio, indicando que “me creo la última chupá’ del mate”.

Sobre sus palabras, Maldonado le consultó por qué decía eso, a lo que Pulido respondió que “porque me siento tan importante. Todas las semanas somos trending topic, me encanta, me están haciendo publicidad para mi campaña”.

“Así que estoy muy feliz y muy agradecida, me siento una persona realmente que le hace mover el piso a alguna gente y eso me hace sentir importante, me gusta”, añadió la animadora.

Finalmente, Patricia le dio la razón y sostuvo que pese a las graves situaciones ocurridas en el país, ellas aún seguían siendo tema en los medios de comunicación.

“Con todo lo que esta ocurriendo en el país… la situación del sur es grave, en La Araucanía, es demasiado grave para Chile, o sea hay cosas impactantes que están pasando, y nosotras estamos todos los días (en los medios), entonces algo hay”, aseguró.