El duro descargo de Kel Calderón, Yamila Reyna y Marlen Olivari por Caso Ámbar: “Fallamos Todos”

El día de ayer en la comuna de Villa Alemana finalmente se encontró a Ámbar Cornejo, menor de 16 años que había desaparecido el pasado 29 de julio, y que motivó la búsqueda de su rastro por cientos de personas del lugar.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró dar con el cuerpo de la joven, el cual se encontraba en la casa de su madre, quien estaría involucrada en algún grado con el delito que cometió su pareja, Hugo Bustamante.

Recordemos que este sujeto el 2005 cometió un doble homicidio, quitándole la vida a su esposa e hijo, por lo que fue condenado a 27 años de cárcel. No obstante, la justicia le otorgó un beneficio, por lo que solo cumplió 11 años de prisión, quedando en libertad el 2016.

El accionar de la justicia fue duramente criticado a través de las redes sociales, motivando a manifestaciones durante la jornada de ayer, lo cual también se extendió a las redes sociales, donde rostros famosos no se restaron.

Kel Calderón, por su parte, compartió una potente imagen: “Falló Todo. Fallamos Todos. El caso de Ámbar es inaceptable. Acá hay personas que tienen que hacerse responsables, una jueza que deja en libertad a un doble homicida con informe negativo de gendarmería. Un visible psicópata y sociópata incapaz absolutamente de sentir cualquier tipo de empatía con un ser humano. Realmente me come la rabia y la vergüenza, una niña de 16 años, 16 años, que tenía todo por delante! Son una burla para la judicatura, una burla. Hicieron un juramento de justicia, cómo no se les cae la cara! Que se vayan todos!”.

La comediante Yamila Reyna no quedó fuera de este descargo, y a través de Instagram publicó una serie de nombres de mujeres que han sido asesinadas o violentadas. “Nabila-Sandra-Laura-Fernanda-Antonia-Sajuste-Lisette-Rosa-Scarlett-Blanca-Monica-Carolina-Navidad-Ámbar Quien es la próxima? PENA DE MUERTE A LOS CRÍMINALES YA! Y antes que critiques esta opinión, piensa. Te gustaría ver a una mujer de tu familia en esta lista? Yo no quiero ser la próxima“.

Marlen Olivarí fue otro de los rostros que se pronunció sobre el caso de Ámbar, redactando en Instagram: “Por qué una niña que recién comienza su vida la tenga que perder por culpa de otros ? Por qué Ámbar tiene que pagar el precio de la mala justicia de Chile ? Por qué un niño de 9 años y su madre también fueron asesinados y el asesino estaba libre ? Ineptos todos !!!!!!!!!!!!!! Que pese la conciencia de la justicia “ Blandita” que tiene Chile … estoy tan enojada …. estoy tan molesta que prefiero no hablar más …. por ahora al menos pero les aseguro que si de mi depende estos monstruos no existirían en Chile porque estoy harta“.

La intérprete Leonor Varela se unió a la “Alerta Morada”, la cual se hizo popular tras el caso de Antonia Barra y Martín Pradenas. En la publicación escribió: “Da pena y rabia que haya una adolescente más que el estado no protegió. Basta ya!”.