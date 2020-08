“Gente como tú no debería vivir”: Rigeo “explotó” tras caso de Ámbar y aseguró que “debería existir la pena de muerte” en Chile

View this post on Instagram

Hugo bustamante.. que dios me perdone pero gente como tú no debería vivir, en el 2005 mataste a tu pareja y a su hijo de 9 años, los metiste en barriles con agua y kal los paseaste por todos lados muertos, los enterraste en tu patio a sangre fría.. 11 años de cárcel y saliste a la calle ctm!! Para quitarle la vida a ambar y esconder su cuerpo!! Por gente como tú es que nuestras mujeres y niños no pueden vivir en paz. Y la justicia de mi país donde chucha esta?? Donde están los culpables que te dejaron salir weon !! Admitiste en mes culpa que podrías volver hacer algo así y lo cumpliste. Para ti debería existir la pena de muerte en chile!! Debería llamarse la ley Hugo para que mueran los verdugos .