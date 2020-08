“¿Qué habré dicho aquí que no se permite?”: Karen Bejarano acusó “censura” de Instagram tras enviar contundente mensaje por caso de Ámbar

La cantante Karen Bejarano realizó una denuncia a través de redes sociales, sobre una eventual “censura” que habría sufrido por parte de la plataforma de Instagram.

La artista se refirió al caso de Ámbar Cornejo, cuyo cuerpo fue encontrado ayer por la PDI, y expresó un contundente mensaje en una publicación realizada por el medio “Prensa Chilena“.

“Que caiga todo el peso de una justicia que gritamos por años es deficiente?? Noooo!! Queremos que la justicia SEA JUSTICIA Y QUE SEA EFECTIVA! Estamos cansados de que nos vean la cara… que hacía suelto ese homicida??“, fue parte del mensaje que Karen intentó publicar.

No obstante, Instagram no se lo permitió y la cantante decidió realizar sus descargos en la misma red social, mostrando un “pantallazo” de lo sucedido.

“No sé por qué no me dejó publicarlo Instagram?… qué habré dicho aquí, que no se permite?… en fin! Menos mal que saqué pantallazo y puedo subirlo como foto“, se descargó.

