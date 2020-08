"No te creo... ya te rayaste con el gimnasio": Gala Caldirola recibió "despiadadas" críticas al mostrar su figura

La modelo española Gala Caldirola recibió duras críticas a través de sus redes sociales, luego de compartir una fotografía mostrando su tonificada figura.

Caldirola publicó una fotografía en bikini por medio de su cuenta de Instagram, y junto a la postal redactó un extenso mensaje donde aborda su alimentación.

“Me vais a creer si os digo que desde que llegamos a España ( hace ya más de un mes) solamente hice deporte 2 días?😅y de la alimentación no hablemos… Me he dado todos los caprichos del mundo, lo juro. El cuerpo también necesita descanso, desconectar de la rutina y disfrutar de los placeres como comer chocolate o hamburguesa y eso no significa que dejaras de ser una persona saludable o que subirás de peso”, comenzó expresando Gala junto a la imagen.

A esto agregó: “La clave para tener un cuerpo sano y conseguir tu peso ideal. No es renunciar para siempre a todo lo que te gusta“, aseveró.

No obstante, la modelo recibió ácidas críticas de algunos internautas, quienes cuestionaron su aspecto físico: “Jajaja no te creo, ya te rayaste con el gym eso es una adicción. Me caes bien pero tampoco le creo a tu producto. Te matas haciendo gym y comes nada. O sea si tu producto fuera real seria un milagro”, “tanto mostrar”, “Mm. No lose Rick 🤔”, “muy delgada”, “Pero estas muy delgada”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: