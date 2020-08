“Cómo me gustaría ser parecida a ti”: Raquel Argandoña deslumbró con casual y jovial look desde su casa

La animadora de Bienvenidos de Canal 13 Raquel Argandoña tiene más de 819 mil seguidores en Instagram y deslumbra con cada paso que da.

Es que en la red social comparte constantemente fotos con distintos looks y se ha mostrado felizmente enamorada junto a Félix Ureta con quien lleva un año de relación.

Pero esta vez la imagen que cautivó a sus fanáticos fue más sencilla y casual, donde aparece en el living de su casa: “Organizando la semana 👍🏾”, escribió.

Rápidamente se llenó de “me gustas” llegando a más de 10 mil y recibió cientos de opiniones que la alabaron.

“Pucha que manera de estar regia me encantas como eres❤️”, “Cómo me gustaría ser parecida a ti”“, “Hermosa como siempre Raquel sigue siendo la mejor”, “Me encanta tu buen gusto, muy linda tu casa, me inspira…felicidades Raquelita”, “Me gustan tus botines, cariños te sigo siempre 😘”, “Eres hermosa Raquel..espero tengas una linda semana!!”, fueron los comentarios.