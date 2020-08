¡Fue aplaudida! La importante noticia que comunicó Yamna Lobos a pocas semanas de haber dado a luz a su primera hija

Durante este martes, la bailarina Yamna Lobos entregó una importante noticia a través de redes sociales.

La exintegrante de “Rojo” comunicó a sus seguidores que retomará las clases de Zumba que impartiría en su academia de baile. Esto, a pocas semanas de haber dado a luz a su primera hija Agustina.

Sumado a esto, Lobos aseguró que también compartirá su experiencia sobre su proceso postparto, debido a las múltiples consultas que ha recibido por parte de sus seguidores.

“Holiiiii CHICAS recuerden que este SÁBADO 15 DE AGOSTO A LAS 10:00 am comienzo con las clases de ZUMBA. También daré tips de ejercicios y vida sana para quienes me pregunten… Será un interacción entretenida… No se lo pierdan… Bailaremos a moriiir! INSCRIPCIONES EN @yamnalobosacademia”, detalló la bailarina en su cuenta de Instagra,

Revisa acá la publicación: