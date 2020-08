“Cuando la señora mentirosa mintió…”: Patricia Maldonado se va en picada contra Alejandra Valle tras dichos sobre su quiebre con Argandoña

En una nueva emisión del programa “Las Indomables” de YouTube, la animadora Patricia Maldonado se refirió a la agresión protagonizada por Hernán Calderón Jr. contra su padre.

En este contexto, Maldonado señaló que por la amistad que ha tenido con Raquel Argandoña, madre de “Nano”, por más de 40 años, prefiere no hablar del tema, y respetar el delicado momento que están pasando como familia.

“Yo voy a ser muy honesta en esto, por la amistad que a mi me unió durante 40 años con Raquel Argandoña, por la amistad que me unió a mí con Hernán Calderón, por yo conocer a su familia, no se me ocurría hacer un comentario a través de una pantalla de televisión“, declaró Maldonado.

Asimismo, sostuvo que “no fui criada para eso, nunca en mi vida he hecho un comentario a sus amigas por la crianza de sus hijos“.

Fue en este contexto que la exrostro de Mega recordó las declaraciones que realizó la periodista Alejandra Valle sobre su quiebre con Raquel Argandoña, quien aseguró que el distanciamiento se debió a una eventual crítica que Maldonado habría realizado en contra de “Kel” Calderón por ir a las marchas.

Sobre esto, señaló que “por eso me emputecí cuando la señora mentirosa periodista de la Alejandra Valle mintió diciendo que la relación con Raquel había terminado porque yo había hecho un comentario de su hija“.

“Le juro por mis padres, por mis seres queridos que no existe, porque nunca lo he hecho y menos lo voy a hacer en esta ocasión“, fueron parte de las declaraciones de Maldonado.