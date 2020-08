“Esto no es un chiste”: El dramático mensaje de J Balvin tras contraer Covid-19

El cantante colombiano J Balvin reveló que se contagió de Covid-19, lo que dio a conocer durante la realización de los Premios Juventud durante la jornada de ayer.

“Me siento muy agradecido. En éste momento a duras penas estoy saliendo del Covid-19 (…) Han sido días muy difíciles y complicados. A veces uno piensa que no le va a tocar, pero a mí me tocó. Y me tocó bien duro”, confesó

“Esto no es un chiste. El virus como tal sí existe y es muy peligroso, así que cuídense mucho. Estoy enviando un mensaje a todos los que me siguen, a toda la juventud, a toda la gente en general, que se cuiden y se protejan esto no es un chiste… el virus como tal sí existe y es muy peligroso. Así que cuídense mucho”, agregó el artista en la oportunidad.

Por otra parte, Balvin también decidió ocupar sus redes sociales para reflexionar sobre el tema: “Esperé que saliera del Covid para compartir mi experiencia, creo que es una de las experiencias de salud más difícil que he tenido en mi vida”, fueron parte de sus declaraciones.

Revisa la publicación acá: