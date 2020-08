“La televisión abierta cometió un error”: Patricia Maldonado criticó a los matinales y aseguró que quiere hacer su propio espacio matutino

Durante el programa de este viernes de “Las Indomables”, la animadora Patricia Maldonado reveló que quiere realizar su propio matinal.

Todo comenzó cuando la animadora recordó sus tiempos en “Mucho Gusto” de Mega y también su conexión con Luis Jara: “No necesitamos decirnos en palabras lo que vamos a hacer”, aseguró, aludiendo a que cada uno sabía lo que haría el otro.

“Yo tengo un lindo recuerdo de los matinales, y no pierdo la esperanza de hacer un matinal a través de mi canal”, sostuvo Maldonado.

“Entre más suscriptores tenga y empiecen a llegar los auspiciadores como corresponde, yo puedo hacer un matinal en la mañana y entretener a la gente a través de esta plataforma“, añadió la comunicadora.

Asimismo, sostuvo que “hoy día los matinales se convirtieron solo en prensa, hoy día es prensa, no hay humor, no hay otra conversación que no sea el 10%, las marchas, el paro de los camioneros, la quema del sur”, entre otros temas.

“La televisión abierta cometió un error, que no fue pluralista, yo creo que por eso la gente los ha castigado tanto hoy día y (se han ido a) estas plataformas. La televisión abierta da información para un lado, la gente se cansó”, declaró finalmente Patricia.