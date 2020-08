Martina Araneda reveló la reacción de Marcela Vacarezza tras ver su video de descargo

Hace algunos días la hija mayor de Rafael Araneda y Marcela Vacarezza, Martina Araneda, publicó un potente video en donde presentó sus descargos por ser juzgada por quienes eran sus padres.

“Me aburrí que me juzguen y descalifiquen por quienes son mis papás, por mi lugar de nacimiento, por mi forma de vivir la vida, por mi físico, por mi pelo, por mi cara, por mi ropa”, fue parte de lo que expresó la joven estudiante.

En el mismo registro narró: “No logro entender por qué una persona me sigue y se da el tiempo de ver lo que subo, para después tratarme de payasa, de cuica c*lia, de tonta de mierda (sic)“.

Debido a la gran repercusión que generó la estudiante de Derecho, en una entrevista con LUN expresó porqué decidió subirlo, sabiendo que la expondría aún más.

“Decidí hacerlo para desahogarme después de lo de mi mamá, decir desde ya que no voy a aguantar más nada, ni descalificaciones, ni mala onda gratuita y, a la vez, para que la gente que es criticada en redes sociales deje de normalizarlo, porque no lo es“, sostuvo.

A esto sumó que no le contó a nadie que subiría este video, por lo que narró cómo reaccionó su madre, Marcela, que se fue a vivir a Miami junto Rafael Araneda, en compañía de sus otros hijos Florencia y Vicente.

“Cuando lo vio mi mamá en mi Instagram me llamó. Su primera preocupación fue porque pensó que me había pasado algo. Ahí le dije que no podía quedarme callada”, sostuvo.

En esta misma línea sostuvo que antes le afectaban las críticas, pero ahora no “porque sé quién soy, sé lo que valgo, sé mis valores y el cuero de chancho lo tengo“.

Aquí puedes ver el descargo de Martina Araneda: