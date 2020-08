Monserrat Álvarez reflexionó sobre su rol en “Contigo en la Mañana”: “Es agotador”

La periodista de CHV Monserrat Álvarez se refirió a su rol en “Contigo en la Mañana” en una reciente entrevista con La Segunda.

Al respecto mencionó que cubrir la pandemia del coronavirus Covid-19 “ha sido el desafío periodístico más grande de mi carrera“, lo cual sumó al evento que sacudió a Chile el pasado 18 de octubre. “Desde el estallido social hasta ahora, nunca había puesto a prueba de manera tan potente mi labor”, sumó.

“Son cerca de cinco horas al aire y hay que estar alerta y concentrada en la conducción de un debate donde participan múltiples figuras. Es agotador“, sostuvo.

Por otro lado señaló que todo lo que está ocurriendo, le afecta de gran manera: “Cuando llego a mi casa no es que me ponga a hacer otras cosas o me desconecte… Me bajoneo y también siento rabia al ver que los instrumentos del Estado tardan tanto en llegar…“.

“Tengo que hacer un esfuerzo psicológico para que las cosas no me afecten. Estoy cansada… Al menos tengo pega; en ese sentido no me pierdo. Soy afortunada“, cerró.