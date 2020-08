“Costó un poco que mantuviéramos una debida distancia social”: César Antonio Campos realizó especial sorpresa a fanática de MasterChef

El periodista César Antonio Campos se ganó el corazón de los seguidores de MasterChef Celebrity y así lo demostró con una especial sorpresa a una fanática del programa de Canal 13 este sábado.

“¡DESAYUNO SORPRESA! Hoy fue un día de esos que llenan el alma”, comenzó diciendo el comunicador. “Ana Isabel me contactó desde Puerto Montt para saludar a su mamá en su cumpleaños con nuestro rico “Desayuno Sorpresa” que preparamos en @foodcrush.cl“, dijo en referencia a su pyme.

“Me contó que hace meses que no se han podido ver físicamente y que quería, junto a sus hermanos, poder darle una gran alegría a su madre”, dijo.

“Pero eso no es todo porque además me compartió que la señora Sara era fanática de mi participación en las cocinas de @masterchefchile”, agregó el periodista. “Tomé con orgullo mi chaqueta de chef, que tanto me ha costado conseguir, y fui a darle una gran sorpresa”, siguió.

De esta forma se dirigió a la casa de Sara que se encuentra en Las Condes, comuna en Transición. “No se imaginan lo feliz y agradecida que estaba, incluso costó un poco que mantuviéramos una debida distancia social”, confesó.

“Pequeñas acciones que traen tanta alegría en tiempos de cuarentena por Coronavirus”, cerró el participante de MasterChef.