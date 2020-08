“Hoy día hay como una especie de neurosis por todo”: La reflexión de Luis Jara tras polémica protagonizada por José Miguel Viñuela

El animador Luis Jara abordó lo ocurrido con su colega, José Miguel Viñuela, en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, donde, recordemos, le cortó el pelo a un camarógrafo.

El cantante fue invitado al programa digital que conduce Katherine Salosny, donde todos comentaron acerca de lo sucedido con Hernán Calderón, tras lo cual Jara realizó una profunda reflexión.

“Hay una cosa que a la que todos nosotros que somos personajes públicos estamos muy expuestos, y hoy día hay como una especie de neurosis por todo“, comenzó expresando Jara.

“A mí me pasó lo mismo en otro plano completamente distinto con lo de José (Miguel Viñuela) a quien yo quiero mucho, en que a mí me daba nervio como había este escrutinio público, en que había un juicio público tan duro“, continuó expresando el exrostro de Mega.

Asimismo, aseguró que “a mí me preguntaron muchísimo (por el caso de José Miguel Viñuela) y yo me resté, básicamente porque no quería amplificar más la situación, pero hoy día creo que estamos además en una situación país, en una situación de neurosis muy distinta a la de hace tiempo atrás. Hoy día todo tiene una connotación muy fuerte, muy desgastante”, reflexionó el animador.

Finalmente, Salosny sostuvo que “yo creo que hoy día es todo mucho más honesto. Hoy día hay una realidad humana que se instala desde la igualdad, entonces desde ese lugar la sensibilidad está mucho más delicada, y a mí me parece bueno también que suceda, porque se invisibilizaron tantas cosas, tantas injusticias, tantas desigualdades durante tanto tiempo”, concluyó.