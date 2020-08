Natalia Duco compartió veraniega postal donde reflexionó sobre la pandemia del Covid-19

La deportista Natalia Duco se transformó en una de las finalistas de “MasterChef Celebrity Chile“, obteniendo gran cariño por parte del público durante su paso por el programa de Canal 13.

A través de las redes sociales la atleta ha compartido detalles de su vida personal, y recientemente una postal de uno de sus viajes que fue acompañada de un potente mensaje.

En esta Natalia posó en bikini, en una paradisiaca playa de Cuba, donde hizo un llamado a continuar con las medidas de cuidado, para disfrutar de la vida cuando la pandemia acabe.

“Antes de dormir uso mi mente y mi imaginación para transportarme a algún lugar mágico. La mayoría de las veces es la playa, es dentro del mar, es en un lugar que calme mi alma y recargue mis energías. Es con poca ropa, guata al aire libre, músculos afuera, pelo suelto y enrredado, así no más, relajada y tal como uno es. Sin pretender ser mejor o peor, sin pretenciones ni vergüenza. Amándome como soy, libre y sin miedos ni ataduras“, partió señalando.

Luego continuó: “Es dentro del mar, del agua salada, de la arena y el sol. Me transporto al sonido del viento de la costa mezclado con el sonido del océano, esa melodía de una ola cuando se revienta contra la arena y luego avanza y retrocede una y otra vez”.

Finalmente también realizó un llamado a cuidarse: “cada día valoro más tener la suerte de salir, de ser libre, de viajar y de estar en contacto con la naturaleza. Pero esto mismo me hace quedarme en casa, no salir y cuidarme. Mientras más responsables seamos ahora, más rápido se terminará esto. No olviden que todos queremos salir, viajar, compartir, comprar y disfrutar. No pienses solo en ti o en tus necesidades.

“Primero cuidemonos, valoremos tanto estar sanos y libres que quedémonos en casa lo más que se pueda. Por favor, el que tenga posibilidad de hacerlo, que lo haga. Yo sueño con ir a mirar el mar y a tirarme un piquero al agua fría y salada del mar de Chile, a revolcarme en la arena y pasarme horas mirando como el agua avanza y regresa sin parar en su orilla. Esto no ha terminado y está en nuestras manos vencer al virus”, cerró la intérprete.