Kel Calderón habría aludido a compleja situación familiar que enfrenta: “No tengo lágrimas para llorar”

Estos últimos días no han sido nada fáciles para la familia Calderón Argandoña, luego de que “Nano” Calderón fuera formalizado por atacar a su padre con un arma blanca el pasado 11 de agosto, quedando en prisión preventiva en un centro psiquiátrico durante siete días, para luego ser trasladado a las dependencias del centro penitenciario Santiago 1.

Frente a este complejo escenario se han mostrado diversas posturas en la familia; mientras que Kel Calderón ha enseñado gran apoyo a su padre y ha arremetido con duros calificativos contra su hermano, la madre de los jóvenes, Raquel Argandoña, el día de ayer entregó una sensible entrevista en donde mostró su apoyo a su hijo, y le pidió perdón públicamente a la influncer y “casi abogada”.

“Mi hijo necesita tratamiento“, “Somos una familia de mierda” y “Fracasamos como padres“, fueron algunas de las frases que soltó la panelista de “Bienvenidos” en la entrevista.

La influencer, por su parte, ha evitado referirse al tema, compartiendo videos y fotografías de su labor con “Redes en Caja“. No obstante, en horas de la noche compartió una fotografía en donde escribió un curioso mensaje: “No Tears Left to Cry (No tengo lágrimas para llorar)”.

