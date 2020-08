¡Las chefs más tiernas! Yamna Lobos “encantó” a sus seguidores con bella postal junto a su hija Agustina

View this post on Instagram

Aquí estamos las 2 de chefs en la "COCINA DE AGUSTINA" jajaja Awww😍Para celebrar su cumple mes n°2 hicimos un plato muy rico para esperar al papi @rramirezmun 💋más tarde el videito.. Chocheamos mucho con las pecheras mami e hija de @esdecuerochile Y nuestros gorritos de chef de @namun_kids 💕