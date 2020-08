La “certera” respuesta de Josefina Montané ante las críticas que recibe por sus extravagantes “looks”

Por medio de sus redes sociales, la actriz Josefina Montané respondió ante las constantes críticas que recibe por lucir extravagantes “looks” y maquillajes.

Cabe señalar que la modelo se ha enfocado en su espacio de Instagram “Mua contenidos”, donde enseña sus diferentes “make up”, generando aplausos entre sus seguidores.

No obstante, Josefina también recibe ácidos comentarios de parte de los usuarios de la plataforma, quienes cuestionan sus curiosos estilos para maquillar.

Ante esto, Montané emitió un fuerte descargo mediante la plataforma de Instagram, donde expresó: “Para todas esas personas que no les gusta que me maquille tanto, aquí va una foto con un maquillaje natural. Y me gustaría agregar que con el maquillaje estoy encontrando mi propia identidad… y me encanta lo que estoy descubriendo…me hace feliz y no voy a dejar de hacerlo. Besos y buenas noches 💕”, declaró.

Revisa la publicación acá: