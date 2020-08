“Dejas la inseguridad y te empoderas”: El sólido mensaje de Faloon Larraguibel ante críticas en las redes

La comunicadora Faloon Larraguibel se ha mantenido bastante activa durante la cuarentena en las redes sociales, donde comparte datos fitness y de salud, así como algunos momentos familiares.

En este sentido la ex integrante de “Yingo” ha utilizado este tiempo para disfrutar aún más a su familia, y por supuesto, cambiar su look.

Tras ser una figura pública, los positivos comentarios abundan, pero las criticas odiosas también se hacen presentes y, así, Faloon decidió compartir una reflexión sobre estas últimas.

“¿Más rubia, más castaña? ¡Qué importa si a mí me gusta!⁣ Cuando era chica me importaba mucho qué pensaran de mí, luego crecí, trabajé, fui mamá y creo que es un proceso natural, cuando uno crece y madura, que dejas la inseguridad y te empoderas”, partió señalando.

Luego continuó: “Hoy sé que MI FELICIDAD DEPENDE DE MI, no de mis hijos, ni mi pareja, SOY MUJER primero, me reconozco, me quiero“.

El apoyo a su publicación no tardó en aparecer, en donde muchas mujeres se sintieron identificadas con sus palabras.

Aquí puedes ver la imagen que compartió: