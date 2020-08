“Dile que tiene seis horas para bajar el video o la mato”: Kel Calderón reveló amenaza de “Nano” Calderón en contra de su madre

Con el paso de los días continúan apareciendo nuevos datos de la vida familiar de los Calderón Argandoña, familia que está en el epicentro de la palestra luego de que Hernán “Nano” Calderón atacara a su padre con un arma blanca el pasado 11 de agosto, situación por la cual se encuentra en prisión preventiva.

En este sentido el portal Glamorama obtuvo acceso a una declaración completa que realizó la hermana del imputado, Kel Calderón, en donde se señala que el joven de 23 años habría amenazado de muerte a su propia madre.

“Mi padre me llama desesperado a mí, me dice ‘hija, ayúdame, estoy desesperado, no sé cómo controlar a Hernán’. Le dije que ya no tenía relación con él. Me dijo que él estaba asustado porque le podía hacer daño a mi madre. Me dijo ‘la va a matar’“, expresó la influencer en una declaración voluntaria que realizó, por el parricidio frustrado de Nano Calderón contra su padre.

En esto precisó: “El año 2019, en una circunstancia similar mi hermano Hernán arremete contra mi madre… La vio que en un video que grabamos para YouTube salía su Camaro amarillo y mi mamá decía ‘ahí está el auto de mi hijo Hernan’. Eso le gatilló un episodio de violencia inexplicable. Aquí Hernán Jr. dice que le diga a la mamá ‘dile a la maraca culiá que tiene seis horas para bajar el video o la mato’“, relató.