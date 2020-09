“Yo no tendría el corazón que tuvo la Kel para ponerle esa denuncia”: Adriana Barrientos se refiere a prisión preventiva de “Nano” Calderón

La modelo Adriana Barrientos abordó la compleja situación familiar que vive Raquel Argandoña, tras la prisión preventiva de su hijo “Nano” Calderón, en un programa especial llamado “El precio de la fama”.

Sobre esto, Barrientos aseguró que es “tremendo. ¿Sabes lo que a mí me causa un dolor enorme? Que al ayudar Kel a su papá el resultado fue una Raquel Argandoña, que es su madre, quien te dio la vida, que es lo más sagrado que uno tiene del espíritu, la vida, el corazón, una destrucción de una manera que no lo podía creer“.

“Yo a mi mamá le decía, yo no tendría el corazón que tuvo la Kel Calderón para ponerle esa denuncia…”, agregó la modelo.

Asimismo, aseguró que esto fue “para echarle leña al fuego. Y, finalmente, terminar con mi madre destruida y sola en el suelo. Perdón, pero yo siendo hija, solo hablando como hija, independiente de lo que haya pasado, yo no podría haber hecho eso solamente para evitar el dolor de mi madre. Porque yo no me podría bancar una noche en mi cama durmiendo, apoyada la cabeza en la almohada, teniendo la imagen de mi madre llorando en televisión como yo vi a Raquel”.

“No culpo a la Kel, pero yo no podría”, añadió finalmente Barrientos en el programa.