“Su partida me sigue conmoviendo, fue tan imprevista”: Soledad Camiroaga conmemoró fallecimiento de su hermano Felipe con dos emotivas fotografías

Este 2 de septiembre se conmemoran nueve años del accidente aéreo del Casa 212 que capotó en la Isla de Juan Fernández y que terminó con la vida de 21 personas, entre los cuales estaban Felipe Cubillos, Roberto Bruce y Felipe Camiroaga.

Soledad Camiroaga, hermana del fallecido animador, compartió en su cuenta de Instagram dos fotografías en las cuales lo recordó con un emotivo mensaje. “Les comparto estas fotografías para recordar a un hombre que a mí me enseñó mucho a vivir en plenitud, en todos los aspectos de la vida y el amor“, partió.

“Pienso que el Feli cultivó siempre la paz mental y su estilo de vida plena y sencilla”, complementó la mujer, quien reveló que la pena por la muerte del ex rostro de TVN sigue presente. “La muerte sigue siendo para mi una asignatura difícil, y su partida me sigue conmoviendo, fue tan imprevista. Pero los años también me han traído aceptación, él lo habría querido así. Alguien me dijo que todos estamos en una fila pero no sabemos en que orden. Estar preparados es vivir en paz y a tope”, cerró.

Mira la publicación con la que Soledad conmemoró la memoria de Felipe Camiroaga.