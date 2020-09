“Usted apoya a los narcotraficantes”: El round entre JC Rodríguez y el presidente de la Fedesur que abandonó el despacho en vivo

Durante la jornada de hoy en “Contigo en la Mañana” el periodista Julio César Rodríguez realizó un despacho con José Villagrán, presidente del Fedesur, con quien habló sobre la problemática que existe respecto al paro de camiones, lo que ha provocado un desabastecimiento principalmente en la zona sur de Chile.

A esto se suma que, a través de las redes sociales, se han viralizado diversos registros en donde se ve cómo los camioneros que está a favor del paro, intervienen y atacan a otros camioneros que no se unen a la movilización y continúan trabajando.

Sobre este tema fue consultado José Villagrán, quien en primera instancia narró que el paro nacional que convocó solo situaba a los camiones a una orilla de la carretera, pero que permitían el tránsito de otros camiones, palabras que minutos después fueron modificadas por el mismo sujeto, revelando que les pedían la guía para permitir su paso.

Esto último fue tomado por JC Rodríguez, quien sostuvo que había una inconsistencia en sus palabras, lo cual no fue bien recibido por el presidente del Fedesur. “¿Por qué la gente que lleva papas no puede pasar? (…) Es incoherente José“, soltó Rodríguez antes de ser interrumpido por Villagrán, que señaló que el periodista no conocía el sur y lo invitó a la “zona roja”.

“José estamos hablando de su inconsistencia. Usted me dice que tiene los camiones parados en la orilla y que dejan pasar a todos los camiones. Y ahora me dice que les pide una factura a los camiones para dejarlos pasar… Usted me dice una cosa y después me dice otra José“, Continuó Rodríguez.

Estas palabras no fueron respondidas por José Villagrán, quien argumentó que “las grandes empresas quieren engañar a todo el país con guías falsas“.

Ante esta respuesta JC lo cuestionó: “Pero José, ¿quién es usted para que le muestren la guía? ¿Qué autoridad tiene usted?“, le consultó, en relación a las imágenes en donde conductores de camiones que no se adherían al paro, eran atacados por otros camioneros.

Este cuestionamiento provocó la molestia de Villagrán, que soltó: “Usted está a favor de los delincuentes, de los terroristas, y además de los narcotraficantes. No a favor nuestro. No vamos a llegar nunca a un acuerdo. Yo tengo hartas cosas que hacer aquí, así que mejor lo dejamos hasta aquí y hasta luego“, abandonando el lugar.

“Se nos fue el entrevistado enojado“, continuó JC Rodríguez mientras esperaba un regreso del invitado, quien no volvió.

Aquí puedes ver el tenso momento: