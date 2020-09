Recordada serie estadounidense anuncia reunión del reparto a 30 años de su estreno

“El príncipe del rap” es una de las series estadounidenses que marcó la década de los 90. La historia de Will (Will Smith) que se iba a vivir con sus millonarios tíos a Bel-Air cautivó a millones de fanáticos alrededor del mundo entre 1990 y 1996. Y los televidentes de la serie seguramente se alegraron al enterarse que el reparto se reunirá para celebrar los 30 años desde el estreno del primer capítulo de la historia.

La plataforma HBO Max anunció que a fines de 2020 se llevará a cabo la iniciativa con el fin de recordar a la aplaudida comedia y, además, Will Smith confirmó su participación junto a todo el reparto, conformado por Tatyana Ali, Karyn Parsosns, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y Alfonso Ribeiro.

La reunión pactada, eso sí, no será la primera de los actores, pues ya se juntaron de forma digital durante esta pandemia. Pero en dicha cita no participó Will Smith.

La propuesta se da de manera paralela al proyecto del propio protagonista de la serie, quien prepara una ficción basada en la historia de la familia de Bel-Air. Esta vez, sin embargo, en formato dramático, opuesto a la comedia que presentaron hace 30 años. En esa historia, Smith participará fuera de cámaras, como productor ejecutivo.