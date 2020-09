“Es evidentemente flaca”: Los divididos comentarios que recibió Belén Soto por video “body positive”

El pasado lunes Belén Soto compartió un potente video en Instagram, en donde se enseñó en ropa interior, realizando una invitación a “mostrarnos reales”.

No obstante este registro se tomó las redes sociales recientemente, transformándose el trending topic a nivel nacional en la plataforma de Twitter, debido a los divididos comentarios que dejó su mensaje de “body positive“.

“Vi el video de la Belén Soto, y para ser honesto, no sé que tan válidamente pueda erigirse como body positive, cuando es evidentemente flaca…“, fue la crítica que realizó uno de los cibernautas.

No obstante, el registro también obtuvo positivos comentarios y los usuarios defendieron a la actriz. “Decir que el video de Belén Soto es una burla al body positive y cuestionar sus inseguridades con su cuerpo, lo encuentro satánico“, replicó otra tuitera.

qué triste q crean q pq la belén soto es flaca no puede tener inseguridades. resulta q ahora es un requisito ser gorda para poder decir q amas tu cuerpo? cueck. es cierto que un cuerpo flaco es socialmente más aceptado que uno gordo, pero eso no significa q le sea fácil aceptarse

belén soto tuvo que apretar el poto para que se le viera la celulitis, mientras yo no necesito hacer eso para que se me note.

la diferencia es que ella se siente cómoda al mostrar eso, y la aplauden. yo no me veo haciéndolo. ¿será porque su cuerpo es hegemónico y el mío no?

