Giancarlo Petaccia reveló cuál fue el momento más complejo de su carrera en la TV: “Me costó mucho seguir”

El año 2002 Giancarlo Petaccia y Carolina Fadic eran los conductores del programa “Primer Plano” de CHV, en donde se trataban diversos temas de la farándula nacional.

No obstante el 12 de octubre de ese año ocurrió un lamentable hecho: falleció la actriz y animadora del espacio.

Este evento fue recordado por Giancarlo, quien describió el hecho como algo “durísimo. La Carola para la gente que la conoció, era una loca linda. Te enamorabas de ella rápidamente porque era una mujer muy intensa y que vivía con todo la vida. Yo le tenía un cariño especial”, partió señalando para el programa “CHV en Casa” que conduce Nicolás Copano.

A pesar de que recibió esta noticia a las 5 de la mañana, el programa de farándula continuó, pero no fue nada fácil. “Nosotros seguimos, pero nos costó. A mí me costó mucho emocionalmente seguir. Me costó. Dicen que la televisión no puede parar y debe continuar pero a mí me costó. Se me dificultó guiar el programa, creo que ni siquiera paramos. No me acuerdo bien, pero fue una locura”, señaló.

En este sentido el comunicador señala que aquel momento marcó su carrera. “No lo voy a olvidar, además la Carola era una persona especial“, cerró.