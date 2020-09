“Me desconsuela”: La sentida reflexión de JC Rodríguez ante panorama que enfrenta polola de “Nano” Calderón

Durante la jornada de hoy en el matinal “Contigo en la Mañana” se tocó el tema de la familia Calderón Argandoña, luego de que Hernán Calderón Salinas retirada la querella por parricidio frustrado en contra de su hijo.

Esta decisión se enmarca luego de que la polola de “Nano” Calderón también desistiera de la demanda por abuso sexual reiterado en contra de Hernán Padre, el día de ayer.

En este sentido el periodista Juan Pablo Queraltó, que se encontraba en el móvil desde Fiscalía, le dio pase a Julio César Rodríguez, quien señaló tener la cabeza en otra parte.

“Estaba pensando -si se puede decir lo que uno piensa- en cómo se usan a las personas, cómo se usa a la gente, porque finalmente las dos partes acusan que a esta persona (Rebeca) se le agredió…“, partió señalando el conductor del espacio.

Luego continuó: “La parte de Hernán Calderón Argandoña, acusa que Hernán Calderón Salinas abusó sexualmente de ella. Y la parte de Hernán Calderón Salinas y su abogado acusan de que la agredió en este resort y que había violencia intrafamiliar y que había maltrato en contra de ella, de parte de su hijo (Nano)“.

“Finalmente ella, si uno le cree a las dos partes, por qué no hacerlo, ella ha sido víctima de agresiones de todos los lados de esta familia, pero finalmente solo es una moneda de cambio para negociar medidas cautelares o procesales, no sé cómo se llamarán, y eso me desconsuela mucho… estoy como bien…”, sostuvo luego.

Por último el periodista expresó su crítica: “Estoy en la mitad de la línea porque digo, cómo se usan a las personas y a los medios, finalmente a lo mejor nosotros somos también unos simples títeres y unos estúpidos, idiotas, al estar tanto rato dándole tanta cobertura a esto, si finalmente va a ser una situación que no daba…”.