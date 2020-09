“Parece que abrieron el cementerio de los políticos olvidados”: Profesor Maza entregó categórica opinión durante programa conducido por Kathy Salosny

El profesor José Maza fue el nuevo invitado al programa “¿Y cómo se llamaría?”, conducido por Katherine Salosny, Rodrigo Herrera y José Antonio Neme.

En este espacio, Maza fue consultado sobre el Plebiscito a realizar el próximo 25 de octubre, y sobre la posibilidad de ser parte de cualquiera de las dos alternativas que se elijan para seleccionar a los miembros que realicen una eventual nueva Constitución, ya sea Convención Mixta Constitucional o Convención Constitucional.

Al ser consultado, Maza rechazó de manera rotunda esta posibilidad, siendo cuestionado por Salosny, quien señaló que “profe, estamos hablando un tema de educación cívica también…”.

Tras esto, el profesional explicó que “la educación incluye los modales, gente amable, gente generosa, ser educado… la educación se confunde con saber más“, argumentó.

“Yo no voy a reconstituyente, porque ahora parece que abrieron el cementerio de los políticos olvidados y están resucitando unos políticos como de tercera selección“, indicó Maza.

“Yo la verdad es que ya los políticos de primera selección, que son los que están vigentes en la Cámara, a la mitad no los soporto, pero los políticos de segunda y tercera que estaban en el cementerio de los políticos olvidados… no, la verdad es que yo no tengo paciencia para eso, además ellos se van a elegir a sí mismos”, agregó el docente.

Asimismo, dijo que “debo reconocer que he tenido como tres ofertas, por lo menos una muy concreta, que me piden que vaya como independiente en una lista de un partido, pero la verdad es que meterse de independiente, esa figura tendría que yo nacer de nuevo para creérmela”, declaró finalmente.