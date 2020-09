“¿Usted es Yolanda Sultana?”: El cruce entre Julio César Rodríguez y José Antonio Kast por votación en el Plebiscito

El próximo 25 de octubre, los chilenos tendrán que ser parte del plebiscito constitucional para escoger si quieren una nueva Constitución y bajo qué mecanismo se debe llevar a cabo.

Una de las preocupaciones del Gobierno de la derecha chilena es cómo se comportarán las personas el día de la votación tomando en cuenta la pandemia del coronavirus y los casi dos meses que en Chile los casos positivos se encuentran la baja.

En ese sentido, el fundador del Partido Republicano, José Antonio Kast, aseguró que no se debería desarrollar el Plebiscito. “Cuando usted tenga que ir a votar tendrá que ir a sacar un permiso a la Comisaría Virtual y le van a dar tres horas para ir a votar. En tres horas no va alcanzar porque las filas van a ser tan grandes que no se va a poder hacer”, dijo en el matinal Contigo de Chilevisión.

Fue en ese momento cuando el animador del espacio, Julio César Rodríguez le realizó una llamativa pregunta. ¿Usted es Yolanda Sultana ahora? ¿Sabe qué es lo que va a pasar? No le conocía esa faceta porque usted se ríe mucho de las personas que hacen política ficción y usted es uno de los que más ha hecho esto”, dijo.

“Si es así, por favor cuéntennos quien puede ganar”, agregó el periodista en un tono de broma, a lo que Kast respondió: “yo creo que puede ganar el rechazo si la gente sale a votar, lo que pasa es que para mí hay una contradicen vital”.

“Se están exponiendo las personas, van a tener que definir qué hacer, si la gente va a votar ganará el rechazo”, cerró.