Nacho Gutiérrez evita la quiebra de su productora

A principios de este 2020 Nacho Gutiérrez tenía su productora Northfield funcionando a toda máquina. Con diversos proyectos, incluídos programas en TV abierta, como “Apuesto Que” y “Con Cariño” del canal TV+. Pero en marzo la pandemia cambió todo y el animador de TVN con pena anunciaba el cierre de su productora. “Al principio uno se frustra, se enrabia. Pero luego hay que analizar bien la situación para no tirar la toalla”, revela el animador.

Hoy tras meses de dificultades y reinventándose en el área digital y educativa, es que el conductor del BDAT cuénta que evitó la quiebra de su productora y ha logrado reactivarla: “La opción de la quiebra era una posibilidad, pero tomé la decisión que no. Creo que cuando optas por quebrar, a las personas con las que tienes compromisos y les debes, esos compromisos dejan de existir. Me tocó hablar con todos los proveedores y habían tres a los que se les debía. Hubo que hacer acuerdos de pago. La quiebra era lavarte las manos y mandarte a cambiar y yo no estaba dispuesto a eso”, confiesa.

Incluso la reactivación de la productora se ha traducido en la generación de más trabajo, según cuenta Nacho: “Nos alejamos de la quiebra, pero entiendo a pymes que no tienen otra opción. Hoy vamos por un buen camino para poder seguir creando trabajo. Que creo que es la prioridad ahora. Si tengo la posibilidad de generar empleo tengo que tomar esa opción. Porque tenemos que levantarnos entre todos.”

Evitar la quiebra y generar trabajo se ha traducido para Nacho Gutiérrez y su productora Northfield en nuevos proyectos: “Hemos dado un giro a la productora haciendo programas educativos. Primero partieron los de inglés y ahora vienen clases online con otros contenidos. Lo digital nos ha permitido, estando yo en el mismo lugar, hacer clases en lugares remotos, eventos, moderar seminarios. Evitar la quiebra, saldar deudas y generar empleo son temas importantes para quienes somos pymes. La pandemia ha sido difícil, pero hizo reactivarnos y ha sido un despertar con harta alegría. El doble de esfuerzo, pero harta alegría.”