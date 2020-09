“Sufrí un abuso de un tipo poderoso”: El crudo relato de Raimundo Alcalde, actor de “El Camionero”

Un crudo relato fue el que entregó el actor Raimundo Alcalde, conocido por su interpretación de Pablo Kaulen en la teleserie “El Camionero” de Televisión Nacional.

El actor chileno reveló que fue víctima de abuso de parte de un hombre “poderoso” en Estados Unidos.

“Los castigos por abuso o violación no debiesen tener precio o tiempo. No hay plata en el mundo que compense ese daño”, comenzó expresando Alcalde en el programa “Reyes del Drama”.

“Yo sufrí un abuso de un tipo poderoso cuando vivía en Estados Unidos. No me violó, pero sí me puso en una situación increíblemente incómoda y nunca lo he hablado porque de verdad que te sientes sucio, débil”, reveló el actor.

Según Raimundo, este tipo de situaciones “te pillan tan repentinamente que quedas congelado”. Debido a esto, aseguró que ha podido comprender de mejor manera lo que viven otras víctimas de abusos.

“Imagínate que yo soy un hombre fuerte. No me imagino lo difícil que puede llegar a ser para una mujer. Con esto puedo llegar a entender un poquito, la frustración, lo cochino, el asco que se debe sentir decirlo, pensar en el qué dirán”, declaró el actor.

Asimismo, expresó que “no hay plata en el mundo que te vaya a sacar esa sensación de encima, ni que justifique un perdón. Los castigos deben ser de verdad. Pudrirse en la cárcel un buen rato”.