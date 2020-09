“Sentía que nunca más iba a reír”: Catalina Guerra abordó la trágica muerte de su primer esposo

La actriz Catalina Guerra comentó uno de los momentos más complejos que ha vivido, tras ser invitada al programa “FRANcamente”.

En el espacio, habló de la muerte de su primer marido, el productor de teleseries de Televisión Nacional Ricardo Larenas, quien falleció a causa de un accidente en auto rumbo a Farellones. Cabe señalar que con él tuvo a su primera hija Antonia.

Sobre este hecho, la actriz nacional detalló que “fue un episodio súper potente porque me pilló sin ideología. No soy católica, no soy budista, bueno ahora tampoco lo soy… pero era un episodio de qué me está queriendo decir la vida”.

“Nunca quise ser víctima de la situación. Si hay algo que pueda rescatar es que yo viví eso y no me morí, no me morí de pena. Yo sentía que nunca más iba a reír“, agregó Guerra.

Asimismo, aseguró que “la gente que me conoce sabe que algo que me caracteriza a mi es el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es lo que me ha salvado de situaciones súper heavys, súper dramáticas y súper importantes, y que han marcado profundo en mi vida”.

Finalmente, Catalina explicó que estuvo con mucha pena por años, pero se pudo sanar gracias al apoyo de sus hijos, de su mamá y de su trabajo. Además reveló que posterior a eso, encontró nuevamente el amor con el empresario Alejandro Albertini, con quien se casó y con quien tuvo a su hijo Pedro. No obstante, la relación no prosperó y ahora se encuentra soltera.