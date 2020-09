El accidente que sufrió Gaby Hernández: se cayó y se quebró una vértebra mientras ensayaba obra

Con 81 años de vida, la actriz nacional Gaby Hernández se mantienen vigente en el mundo del teatro, participando en algunos proyectos antes de la pandemia.

No obstante, la cuarentena obligó a ponerle pausa a estas actividades, las cuales con la flexibilización de las medidas sanitarias, retomó durante el último tiempo.

La actriz incluso había grabado una versión online de una obra de teatro, y se encontraba ensayando para otra con el AIEP. No obstante, Gaby Hernández se tropezó, cayó al suelo y se rompió una vértebra de su columna.

En una entrevista con LUN entregó más detalles de la situación que sufrió: “Estaba ensayando una obra que voy a hacer con el AIEP (…) y mi hija me estaba grabando. Me enredé en la falda y me tropecé“.

Luego precisó que si bien fue una caída suave, “sentí el crack”, aludiendo a la rotura de una vértebra. La intérprete además señaló que hace dos años se quebró la cadera, y por la edad que tiene, sus huesos están débiles, pese a que consume bastante calcio y proteínas.

“El doctor dijo que tengo que esperar hasta que se forme el callo en el hueso. Por suerte no pasó nada con el canal medular“, expresó, asegurando que se encuentra con reposo relativo.

Finalmente expresó que debe “usar una faja muy ajustada para mantener inmóvil la columna. Es incómodo para dormir“.