“Coté” López se “hartó” de las críticas que recibe por redes sociales: “Ha sido la única vez que he mostrado algo”

Durante estas últimas horas, la modelo María José López ha sido víctima de ácidas críticas, luego de que ella mostrara su hogar en Dubái por medio de la televisión.

Ante esto, la esposa de Luis Jiménez decidió aclarar lo ocurrido, y se defendió de los amplios cuestionamientos que ha recibido en su cuenta de Instagram.

“Qué feo lo que estoy viendo ahora en Mega, con tanta gente que sufre. Verte en tv luciendo tu casa con todos esos lujos creo que no es el momento“, fue uno de los mensajes que recibió María José en la plataforma de Instagram.

Ante esto, “Coté” compartió un extenso mensaje en la misma red social, explicando que ya no vivía en ese lugar, y que la nota fue realizada hace más de seis años.

“Me doy cuenta que en Chile para algunas personas no está permito ni si quiera que me tome fotos dentro de mi casa. Ha sido la única vez que he mostrado algo y obviamente no fue para vanagloriarme, no soy de ese tipo”, fue parte de la contundente respuesta de la modelo.

Revisa la publicación acá: