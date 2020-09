Francisca García-Huidobro relató hilarante anécdota junto a Ingrid Cruz: "Ustedes tenían copete y..."

Una hilarante historia fue la que relató la animadora Francisca García-Huidobro a través de la plataforma de Instagram.

En el espacio, la conductora de televisión develó una particular anécdota vivida junto a una de sus grandes amigas, la actriz nacional Ingrid Cruz.

“No me importa que se enoje, me da lo mismo, es mi mejor amiga”, comenzó expresando Fran, para luego relatar que junto a Ingrid fueron invitadas al programa Sálvese quien pueda (SQP) para promocionar una obra de teatro infantil, no obstante, no terminó de la mejor manera.

“Fuimos a promocionar una obra de teatro infantil, a la 12 del día y ustedes tenían copete, había pisco sour, y a la 13:15 la Ingrid y yo estábamos como zanjas de borrachas y hablamos puras tonteras“, sostuvo la animadora.

Asimismo explicó que “después cuando nos fuimos dijimos ‘hue… nunca promocionamos la obra de teatro y estábamos como diucas"”, reveló.