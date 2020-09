“Necesitaba este stop en mi vida”: La reflexión de Josefina Montané sobre la pandemia

La actriz Josefina Montané no la pasó del todo bien el año pasado, luego de que fuera diagnosticada de vértigo por estrés, situación que la mantuvo durante tres meses con mareo y una semana en cama, sin poder pararse.

Es en este sentido que la intérprete afirma que, a pesar de lo malo de la pandemia, la necesitaba para parar y tener un momento de introspección en su vida.

Este tema fue tocado en una entrevista con Revista Velvet, donde entregó múltiples detalles de estos momentos. “Ha sido lindo estar con Darko (su esposo) y con mis hijas. Creo que necesitaba este stop en mi vida“, partió señalando.

Luego se refirió al vértigo por estrés que sufrió: “fue súper limitante y tuve que trabajar un poco el ‘no estar disponible’“.

“Y este stop vino bien para mí; poder estar en casa, disfrutar de mis hijas, de mi familia. Lo necesitaba. Ha sido entretenida la dinámica que se da, con sus pros y sus contras… independiente de la incertidumbre que existe en el mundo completo, tengo un trío que me afirma, me apaña y que está conmigo, y todo se basa en el amor”, expresó la artista.

Por otro lado también se refirió al teatro y sus clases de maquillaje que realiza por Zoom, debido a la pandemia, señalando que si bien no es lo mismo que hacerlo presencial, han sido exitosas.

“Ya hemos visto un cambio en el teatro; el teatro por Zoom ha funcionado, he visto varias obras, pero me pasa que no es lo mismo y espero que el teatro (en vivo) se vuelva a retomar, porque es una experiencia necesaria para el ser humano“, partió señalando.

Respecto a las teleseries, señaló: “las teleseries no sé, igual se han retomado algunas grabaciones. Espero que, después de esto, la gente valore lo que significa tener producciones locales y lo necesarias que han sido durante el encierro. Espero que lo valoren y haya un cambio; que los guiones sean más de los chilenos, de nosotros”.

Finalmente se refirió al proyecto que levantó durante la pandemia, su programa de maquillaje MUA (@MUA_contenidos), que realiza por Instagram junto al maquillador Franklin Athos.