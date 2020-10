Celis propone eventos que reemplacen el Festival de Viña: Si va a juicio contra los canales, “el temor mío es que el municipio termine perdiendo”

Controversia ha causado la intención del municipio encabezado por la alcaldesa Virginia Reginato de realizar el Festival de Viña del Mar en febrero 2021, pese a la pandemia del coronavirus. De hecho, el mismo ministro de Salud Enrique Paris sentenció que “no se puede hacer” dadas las circunstancias.

La decisión del municipio podría llevar a juicio el caso contra TVN y Canal 13 quienes propusieron suspender el certamen.

Al respecto, habló con “El Rompecabezas” de Agricultura el diputado RN Andrés Celis, exconcejal de la Ciudad Jardín y exasesor del Festival.

Según Celis, en este caso “debe primar el contrato de concesión, es un contrato por 4 años y en el contrato por cierto también está estipulado cualquier causa que sea por fuerza mayor y si el Ministro de Salud señala que hay razones de salud por las que debiera suspenderse el Festival, obviamente que hoy estamos en un escenario muy complejo en que se pueda hacer el Festival de Viña del Mar”.

¿No se debiera hacer? “No lo digo yo, lo dice el ministro de Salud que es ,la máxima y mayor autoridad en esta materia”, dijo.

El parlamentario explicó que “el Municipio de Viña del Mar, en cuanto a los ingresos, ya recibió por parte de Canal 13 y Televisión Nacional de Chile la suma comprometida que son $4.500 millones. El resto, que son más o menos 4 millones de UF, son por concepto de promoción de Viña del Mar y por conceptos de organización, transmisión y promoción del Festival de Viña del Mar en 4 años”.

“Eso no es que se le entregue el dinero al municipio, sino que se usa en contratar artistas, difundir a Viña del Mar en páginas de Internet, televisión, canal abierto, cable, etc.”, agregó.

“Entonces lo que de verdad me preocupa es que el municipio pida que el canal proponga soluciones y claro, el canal podría proponer hacerlo a través de alguna propuesta o sugerencia virtual, pero eso igualmente le produce un deterioro al turismo, al comercio de Viña del Mar tremendo, que es de lo que vive, en un mes es lo que ganaría en un año”, afirmó en entrevista con Gabriela Valenzuela y Francisco Sagredo.

“Yo prefiero sentarme con los canales, llegar a una transacción, un acuerdo extrajudicial visado por la Contraloría -porque recordemos que esto es un contrato de derecho público donde la Contraloría tiene que velar y fiscalizar que se cumplan las normas-“, prosiguió.

“Hoy día el municipio está en falta, el municipio debió fijar el festival en el mes de marzo, no lo ha hecho; debió haber llamado a un concurso de un afiche, no lo ha hecho; debió haber elaborado o recibir la parrilla tentativa del espectáculo y no la ha recibido; debió haber citado a reuniones de comisión… No quiero que el municipio termine en un juicio contra los canales”, dijo, explicando cuál es su temor al respecto.

“Cuando la oferta la hace TVN y Canal 13, el municipio les dice: Les doy 12.500 entradas para que las vendan todos los días. Eso le da un margen más o menos de 6 millones de dólares, que es el segundo ingreso por concepto. Ellos hacen todo el cálculo de lo que ellos podrían ganar y el show que ellos podrían levantar”, dijo.

Pero “cuando tú les cambias las reglas del juego por una causa mayor, según el Derecho Civil por caso fortuito y más encima la autoridad sanitaria te dice que hay razones de salud y se lleve eso a un juicio civil, el temor mío es que el municipio termine perdiendo este juicio”, aseveró.

“Lo que yo llamo es que lleguen a un acuerdo de que se realicen eventos en Viña del Mar en enero, en febrero, y que en definitiva se aplace el Festival, que el contrato se modifique, no se haga el Festival en los términos normales este 2021 y que se puedan realizar otros tipos de eventos por esta nueva realidad en febrero 2021, siempre pensando en el turismo, el comercio y el empleo de Viña del Mar y la Región de Valparaíso”, cerró el diputado.