Kathy Contreras impactó con fotografía “al natural”: aparece solo tapada por un pañuelo

Durante la jornada de ayer, la modelo Kathy Contreras impactó a todos sus seguidores de redes sociales al publicar una osada fotografía.

La exchica reality utilizó su cuenta de Instagram -donde ostenta más de 309 mil seguidores- para publicar una atrevida postal, donde aparece completamente desnuda y solamente tapada por un pañuelo.

Junto al registro, que fue ampliamente aplaudido por sus seguidores, Contreras compartió un significativo mensaje acerca de la importancia de aceptar nuestros cuerpos y de no criticar el de otros.

“Voy a reconocer que me molesta tremendamente cuando critican lo que hacen los demás, sobre todo en este espacio de red social se da mucho para eso, también debo decir que observándome, me di cuenta que a veces yo también lo hacía, y no solo con otros, si no que conmigo misma también”, reconoci´.

Por esta misma razón, indicó que “mi invitación es a dejarnos ser, a ser más pacientes y menos críticos con nosotros, ya que ese hábito se irá reflejando en el dejar ser a otros también, porque lo más lindo es solo ser, y si en algún momento critiqué a una mujer por subir por fotos, me perdono a mi misma por mis condicionamientos, pero hoy no más! Ni conmigo, ni con los demás”, declaró.

Revisa la publicación a continuación: