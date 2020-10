“Pancho” Saavedra reveló desconocido conflicto con ejecutiva de Canal 13: la “funó” durante una premiación

Una particular historia fue la que reveló el animador Francisco Saavedra, en conversación con el comediante Pedro Ruminot durante su programa “Socios”.

El conductor de televisión relató un complejo episodio que vivió con una ejecutiva de Canal 13, a quien funó mientras recibía un galardón en los premios TV Grama.

Durante la premiación, Saavedra contó que “yo voy y me subo al escenario y agarro el premio, y veo ahí en el público a una ejecutiva de un canal que me hizo mierda, de Canal 13″.

“Llego y tengo el premio acá y digo ‘quiero agradecer este premio con mucho cariño, y se lo dedico a todos, incluso a los que están acá que no confiaron en mí, que me pegaron con la puerta en la cara, que algún día se rieron de mí, que incluso me encontraron ordinario, a todos ellos les dedico este premio”, sostuvo.

“Gracias por hacerme más fuerte y gracias por hacerme pensar que nadie en esta vida tiene el derecho a cortarte las alas, y me fui“, agregó el animador.

Asimismo, reveló que “después la volví a funar en el programa de Diana Bolocco, en el ‘Show de Diana’ que hizo en Canal 13 y fíjate que me escribió un Twitter privado“, contó.

Luego de que fuese increpado por la ejecutiva, “Pancho” aseguró que le respondió de la siguiente forma: “Para que te des cuenta que muchas veces uno pasa por la vida haciéndole daño a la gente, sin darse cuenta, y le provocas un trauma, un dolor”, dijo finalmente.