Cota Castelblanco reveló qué opinan sus padres sobre la diferencia de edad con su pareja: se llevan por 19 años

La actriz Catalina “Cota” Castelblanco, de 23 años, recibió múltiples críticas luego de que diera a conocer su relación con su pareja, Nicolás Pardo, de 42 años.

Respecto a esto la intérprete decidió responder a algunas preguntas de sus seguidores, donde una persona le consultó sobre qué opinaban sus padres sobre la diferencia de edad.

“La pregunta que más me hicieron, yo creo. Tenemos 19 años de diferencia, y no, no lo notamos desde un principio. La edad no ha sido tema nunca“, partió señalando la intérprete.

Otro de los seguidores preguntó: “Tus papás nunca te dijeron nada por la diferencia de edad con tu pareja?“, a lo que la actriz replicó: “La verdad es que no. Siempre han cachado que soy ‘agrandada’, y tal vez un poco más madura. El hecho de trabajar y viajar de chica me ha abierto mucho la mente“.

Finalmente cerró: “Independiente que me queda mucho por crecer, siento que puedo tomar mis propias decisiones, y ellos también. Además, quieren mucho al Nico“.

Aquí puedes ver sus publicaciones: