“El destino es así amiga”: Pamela Díaz reaccionó ante “troleo” de Begoña Basauri por supuesta relación con Jean-Philippe Cretton

La animadora Pamela Díaz reaccionó ante el troleo que le realizó Begoña Basauri, ante sus supuesta relación amorosa con el periodista Jean-Philippe Cretton.

Todo comenzó cuando la actriz le consultó a Pamela -en su programa Socias- qué hacía en los estudios de Chilevisión, puesto que la animadora compartió una serie de videos donde aparece grabando para un nuevo programa.

Ante esto, Pamela explicó que se trataba de un programa transmitido de manera digital, y que tenía una duración de solo 7 minutos y 30 segundos.

Tras esto, Begoña explicó que “yo pensé que era con más gente, porque subiste una historia en que estaba Jean-Philippe, y yo dije ‘entonces tienen un programa nuevo juntos"”.

Ante esto, Pamela explicó que él “pasó y como no me puede ver tranquila, porque me tiene que molestar todo el rato y me grabó”, sostuvo.

Posteriormente Begoña volvió a bromear a su colega, indicando: “Y justo pasó… sin querer pasó, y Chilevisión es una ciudad, pero justo pasó donde estaba la Pamela“, dijo.

“Ay, el destino es así amiga”, respondió Díaz, tras lo cual indicó “destino o casualidad, no sabemos”, concluyó.