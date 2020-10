Javiera Contador narró cómo se convirtió en modelo a los 16 años: “Conocí gente maravillosa”

La actriz y comediante Javiera Contador es una activa usuaria de Instagram, plataforma en la que está cerca del millón de seguidores, manteniéndose en contacto con sus fans.

En esta misma realizó una publicación del recuerdo, en donde desclasificó antiguas fotografías de cuando solo tenía 16 años, acompañando las imágenes de un extenso texto.

“Tenia 16 años. La Revista Paula hacia un concurso para reclutar modelos jóvenes. Era una mega oportunidad. Las seleccionadas tendrían un sueldo de 50 mil pesos mensuales, más talleres de actuación, modelaje y otros. De ese grupo saldrían las modelos que harían las producciones de moda de la revista. (Lo que muchas veces significaba viajar!!)”, partió señalando.

Luego continuó: “Me tincaba muchísimo!! Yo estaba en un colegio muy alternativo donde aspirar a ser modelo iba ser muy incomprendido, así que no le dije nada a nadie. Mi tio @german_bobe me sacó estas fotos, eligió algunas y las mandó. Quedé seleccionada para el casting. Fui“.

“No recuerdo si eran 300 o 400 chiquillas y como llegué atrasada (un clásico en mi vida) ya no habían números disponibles. Pero como tengo un@s ángeles de la guarda demasiado buena onda y jugad@s, nunca supe que no quedaban números.Porque cuando entré, justo iban pasando 4 o 5 niñas y por inercia las seguí”, precisó.

A esto sumó: “Entre a un estudio donde estaba haciendo el casting (gran comisión liderada por el director de la revista) y le preguntan a las niñas nombre y número: ellas dicen sus nombres y respectivos números(1,2,3,4 y 5 Era el primer grupo!) y yo digo Javiera y no tengo número. (Claro ya no quedaban) y me dicen y como entraste? Y yo: las seguí a ellas.”

“Conversaron si dejarme participar o mandarme pa la casa y decidieron dejarme participar con el número 0. A la semana me avisaron que estaba seleccionada. Me convertí en una chica Paula, conocí gente maravillosa: productoras, maquilladoras, fotograf@s con quienes mantengo contacto y cariño hasta hoy, buenos profes (la @apaulinagarcia me hizo clases de expresión corporal #Cachate) y pude comenzar a independizarme económicamente”, narró.

Finalmente explicó que en su colegio no dijo nada porque le daba vergüenza, expresando que se encontraba contenta de “poder aprender más cosas en lugares y con personas distintas, me parece maravilloso. Vivir con menos prejuicios!”

Aquí puedes ver su publicación: