Luz Valdivieso compartió inédita fotografía de Marcial Tagle cuidado a su madre con cáncer: “Está grabado a fuego en mi corazón”

Este hombre mío hoy está de cumpleaños. Es el mejor compañero, amor, padre, amigo… Pero cómo quisiste a mi mamá y cómo ella te quiso está grabado a fuego en mi corazón eternamente. Segunda foto limando sus uñas mientras estaba con quimio. Se que ella está detrás tuyo @taglemarcial con su mano en tu hombro. Siempre. ✨