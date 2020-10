¿A quién se refiere?: Mariela Montero desclasificó conflicto que vivió con famoso actor chileno

La showoman Mariela Montero lanzó una sincera confesión en conversación con Cristina Tocco, en donde esta primera desclasificó un relato que involucró a un famoso actor chileno.

“Nunca me olvido de una obra de teatro en que trabajé con un actor súper famoso en Chile, que no lo voy a nombrar… Pero sufríamos tanto, porque el tipo llegaba 10 minutos… Ponle que la obra comenzaba a las 21, el tipo llegaba 21:10. Llegaba, se clavaba un vaso de whisky, prendía un pucho y yo no lo podía creer. ‘Tienes que salir…0″, expresó la trasandina.

En esta misma expresó: “Yo sudaba y sufría tanto. Decía ‘tienes que salir’. ‘Tranquila, yo llego’. Claro, el tipo se subía y la rompía, eso es verdad, pero es esa falta de respeto hacia el otro, el sufrimiento innecesario. Yo dije ‘nunca más quiero laburar con esta persona, por Dios’. Y me imagino que los productores tampoco. Yo era una compañera de él, pero un productor, tener la experiencia de que alguien te haga pasar esa angustia, no“, expresó.

Por otro lado Montero aclaró que “ahora también hay otros artistas me cuentan los productores, grandes productores que trabajan con artistas internacionales, que los ven abajo del escenario que se están matando con whisky, con vino, qué se yo, y algunas otras cosas, y piensan ‘ah, ¿qué va a hacer arriba?’. Y salen al escenario y capos totales. Pero lo ideal es que uno pueda ir palpando una estructura de trabajo saludable, que lleguen a la hora, etc”.

“Es como cualquier trabajo, cuando llegas a la oficina. Si te dicen que entras o marcas tarjeta a las 8, tiene que marcar tarjeta a las 8 te guste o no te guste, y respetar a tus jefes, tus compañeros. Hay que cumplir, resolver“, cerró Mariela.