Ignacia Michelson se fue en picada contra su ex pareja: realizó fuerte acusación

Una fuerte acusación fue la que realizó la modelo Ignacia Michelson a través de sus redes sociales, en contra de su expareja Ura Janssen.

Cabe recordar que la exchica reality confirmó su quiebre sentimental a finales de septiembre, generando gran sorpresa entre sus seguidores.

Tras esto, la modelo solicitó a sus seguidores que no la vinculen más con su expolola, relatando una insólita situación protagonizada por Janssen.

Según detalló Michelson mediante una serie de videos en sus “historias” de Instagram, su expareja habría tratado mal a emprendedoras con quienes realizaba “canje”.

“Quiero hablar un tema súper importante. Quiero que me desliguen con mi ex pareja Ura, porque sé que muchas personas le están haciendo canje a ella y han tenido muy malos tratos de parte de ella“, comenzó expresando Michelson.

A esto añadió que “entonces yo digo que me desliguen de ella. Si tú quieres hacer canje con ella, tú te haces responsable”.

En este sentido, indicó que Ura “trató mal a la niña que me hace las pestañas, a otra niña que le puso uñas, entonces eso a mí no me gusta, porque somos todos personas y nadie es más que nadie, entonces yo no voy a aguantar que alguien trate mal a una persona”, declaró.

“Si tú quieres hacer canje con ella, es con ella, no me liguen a mí con eso”, finalizó.