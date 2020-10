“Hoy debo hacer mis cosas solo”: Recordada pareja de “Rojo, el color del talento” confirma su quiebre sentimental

Durante la jornada de ayer, el cantante Andrei Hadler confirmó a través de sus redes sociales su quiebre sentimental con el bailarín Hernán Arcil.

Cabe recordar que ambos se conocieron en el programa de Televisión Nacional “Rojo, el color del talento”, donde se convirtieron en una de las parejas más queridas por el público.

No obstante, Hadler afirmó que ambos ya no siguen juntos, en una consulta realizada por una internauta. A través de Instagram, la usuaria expresó: “Oye Andrei, ya no pololeas?“.

Ante esto, el cantante nacional no tardó en contestar con un reflexivo mensaje: “La verdad prefería no darle cabida a esto, porque es mi privacidad pero para que dejen de preguntar cosas, confirmo: me quedo con los mejores recuerdos de una relación súper bonita, pero hoy debo hacer mis cosas solo ❤️“, reveló.

Revisa la publicación acá: