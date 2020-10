Pamela Leiva sorprendió en las redes con artístico desnudo: lo acompañó de potente mensaje

La comediante y exchica reality Pamela Leiva ha cultivado gran fama en las redes sociales, en especial en Instagram donde suma más de 245 mil seguiores.

En la plataforma constantemente comparte momentos de su día a día, así como potentes reflexiones, las cuales no pasan nada desapercibidas debido a los mensajes que publica.

Ahora la artista publicó una artística postal en donde posa desnuda, la cual acompañó de un extenso mensaje: “Pensé que no iba a subir nunca esta foto… pero uno puede cambiar de opinión o no?. Aquí estamos trabajando en mi… sintiéndome orgullosa de mi misma, haciéndolo de manera consciente y verbalizando (no hablo de lo físico )hablo de ese recorrido mental, escarbar en esas profundidades del ser donde he tenido que llegar para sanarme de verdad“, redactó.

La publicación sumó positivos comentarios por parte de sus seguidores, sumando más de 12 mil likes.

Aquí puedes ver la imagen: