“No es una cosa personal”: Patricia Maldonado asegura que la sintonía de “Bienvenidos” no “aumentará” con la llegada de Martín Cárcamo

Una categórica opinión fue la que tuvo la animadora Patricia Maldonado, en una nueva emisión del programa “Las Indomables”, espacio que es transmitido de manera online.

En el espacio, la exrostro de Mega afirmó que la sintonía de Canal 13, y en particular del matinal “Bienvenidos, no “aumentará” con la incorporación de Martín Cárcamo.

“A mí me cae rebien, no me ha hecho nunca nada, esto no es una cosa personal, y con la Tonka tampoco, la encuentro un encanto de persona, no la conozco más allá, la conozco superficialmente, no somos amigas ni nada, no me cae mal, no, es una cosa racional que estoy diciendo”, aseguró.

“Martín Cárcamo no va a arreglar la sintonía, no la va a arreglar. No se olviden ustedes que cuando llegó Amaro, la sintonía subió cualquier cantidad, entonces, a lo mejor están dándole un vuelco al programa, que se está yendo a la cresta, porque quizás no están haciendo cosas entretenidas, no lo sé”, agregó la animadora.

Asimismo, afirmó que “Canal 7 se le empezó a poner por los palos, (el otro día) estuvieron todo el programa hablando de Pato Frez, me encantó, porque fueron súper ágiles, mostraron todas las instancias, entretenido, ¿quién iba a ver canal 13, el mega o el 11?, ¿quién? todo el mundo quería ver el pasado de Televisión Nacional”, sostuvo.

“Entonces tienen que avivarse, no piensen que una persona va a arreglar la sintonía de un canal, no señor, la sintonía de un canal se arregla en equipo completo, con creatividad, con buenos periodistas y buenos productores”, finalizó expresando Maldonado.