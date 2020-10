JC Rodríguez deslumbró a Monserrat Álvarez con especial regalo de cumpleaños

El día de hoy la periodista de CHV Monserrat Álvarez se encuentra de cumpleaños, por lo que el matinal “Contigo en la Mañana” ha dedicado múltiples minutos para repasar la carrera de la periodista.

“La Monse está de cumpleaños y le vamos a brindar todos un aplauso. Los poquitos que hay acá. Felicidades, Monse. ¿Cómo amaneciste? ¿Fue un día especial hoy?“, partió consultándole su colega JC Rodríguez.

Tras esto Álvarez respondió: “No, la verdad es que sólo fue especial cuando llegué acá al canal porque mi pololo no estaba en mi casa, estaba en su casa. Esta tarde me va a celebrar, no me verán jueves y viernes porque me voy a ir a disfrutar de mi regalo de cumpleaños y los niños estaban durmiendo, quedamos de juntarnos a la hora de almuerzo. Así que les agradezco a todos a quienes me han felicitado con sus lindos saludos y un regalito que me regaló Julio. ¿Se los muestro? Es fino, fino“.

Luego Álvarez enseñó el regalo que le dio su colega, el cual era un pañuelo. “Miren qué lindo, es un pañuelo súper lindo. Yo lo encuentro precioso, Julito, muchas gracias“, sostuvo.

Aquí puedes ver el regalo que recibió Monserrat Álvarez: